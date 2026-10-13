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Татар-информ

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Конференция по бизнесу пройдет в рамках Строительной недели БРИКС

Конференция по бизнесу пройдет в рамках Строительной недели БРИКС

Фото:пресс-служба Международной строительной недели БРИКС Третий день Строительной недели БРИКС в Казани будет посвящен развитию предпринимательства в текущих экономических условиях.

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