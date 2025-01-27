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Украинцы начали скупать аккаунты российских школьников в соцсетях

Украинцы начали скупать аккаунты российских школьников. Как сообщила в беседе с "Известиями" интернет-аналитик, эксперт компании "Газинформсервис" Марина Пробетс, так злоумышленники гарантированно получают доступ к чужим профилям, чтобы потом через них совершать преступления.

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ак
александр крот
Куки продажные..
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