Украинцы начали скупать аккаунты российских школьников в соцсетях

Украинцы начали скупать аккаунты российских школьников. Как сообщила в беседе с "Известиями" интернет-аналитик, эксперт компании "Газинформсервис" Марина Пробетс, так злоумышленники гарантированно получают доступ к чужим профилям, чтобы потом через них совершать преступления.
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