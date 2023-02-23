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Журналист LBC Эндрю Марр: “Решение Путина по ДСНВ изменит ближайшее десятилетие”

Журналист LBC Эндрю Марр: “Решение Путина по ДСНВ изменит ближайшее десятилетие”

Решение президента России Владимира Путина приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) окажет воздействие на баланс сил в мире и будет иметь ключевое значение для будущего десятилетия.

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