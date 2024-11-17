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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Заслуженного школьного директора уволили из-за скандального видео: «Я вашим мамам головы ....»

Заслуженного школьного директора уволили из-за скандального видео: «Я вашим мамам головы ....»

Скандал в саратовской гимназии №89 привёл к увольнению Татьяны Астаховой, Заслуженного учителя России, проработавшей в школе 40 лет.

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Комментарии
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Анатолий протасевич
разобраться и тех кто заставил уволится учительницу  привлечь по всей строгости закона -и возбудить уголовное дело против  этих уродов.
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39 мин.
тн
татьяна неструева
не поняла  совсем  . за что  претензии   к учительнице?  а почему    к ректору  где азерские  студенты  ходят по  коридорам и орут   будем резать  русских.   и ему  ничего   . и он не реагирует   а здесь увольнение  ?  как понимать двойные  стандарты  ?
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28 мин.
Андрей
Ну то, что уволили это вполне нормально, даже правильно! Только ведь она там не одна такая? Ведь кто-то там и кружки проводил и флаги иностранных не дружественных стран развешивал?
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21 мин.

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