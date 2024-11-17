Скандал в саратовской гимназии №89 привёл к увольнению Татьяны Астаховой, Заслуженного учителя России, проработавшей в школе 40 лет.
Заслуженного школьного директора уволили из-за скандального видео: «Я вашим мамам головы ....»
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Анатолий протасевич
разобраться и тех кто заставил уволится учительницу привлечь по всей строгости закона -и возбудить уголовное дело против этих уродов.
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39 мин.
тн
татьяна неструева
не поняла совсем . за что претензии к учительнице? а почему к ректору где азерские студенты ходят по коридорам и орут будем резать русских. и ему ничего . и он не реагирует а здесь увольнение ? как понимать двойные стандарты ?
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28 мин.
Андрей
Ну то, что уволили это вполне нормально, даже правильно! Только ведь она там не одна такая? Ведь кто-то там и кружки проводил и флаги иностранных не дружественных стран развешивал?
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21 мин.
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