Заслуженного школьного директора уволили из-за скандального видео: «Я вашим мамам головы ....»

Анатолий протасевич разобраться и тех кто заставил уволится учительницу привлечь по всей строгости закона -и возбудить уголовное дело против этих уродов.

тн татьяна неструева не поняла совсем . за что претензии к учительнице? а почему к ректору где азерские студенты ходят по коридорам и орут будем резать русских. и ему ничего . и он не реагирует а здесь увольнение ? как понимать двойные стандарты ?