«Летний сезон» открылся в театрах Нижнего Новгорода

Период театрального затишья прошёл. В нижегородских театрах прошли сборы трупп, начались репетиции и стартовал любимый зрителями «Летний сезон» – показы для тех, кто успел соскучиться по театральной жизни и любимым спектаклям.
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