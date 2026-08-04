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Нижегородская правда

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«Летний сезон» открылся в театрах Нижнего Новгорода

«Летний сезон» открылся в театрах Нижнего Новгорода

Период театрального затишья прошёл. В нижегородских театрах прошли сборы трупп, начались репетиции и стартовал любимый зрителями «Летний сезон» – показы для тех, кто успел соскучиться по театральной жизни и любимым спектаклям.

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