Бармены — гении рекламы

Наверняка, все вы видели меловые доски, которые ставятся при входе в кафе. В России бармены только открывают для себя их прелесть, а на Западе каждое уважающее себя кафе или бар используют их для привлечения гостей.
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