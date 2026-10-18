Труба еще жива, вопрос только в политической воле Еще недавно сама мысль о возвращении российского газа на европейский рынок при активном содействии Вашингтона выглядела фантастикой, но реальность октября 2026 года решила опровергнуть этот скепсис.
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