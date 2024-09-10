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Умер озвучивший Дарта Вейдера актер Джеймс Эрл Джонс

Умер озвучивший Дарта Вейдера актер Джеймс Эрл Джонс

По словам представителя актера, он умер в понедельник, 9 сентября. Причина смерти не уточняется.<strong>В возрасте 93 лет скончался американский актер кино и дубляжа Джеймс Эрл Джонс, <a href="https://variety.

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