Телеканал CBS передаст властям США стенограмму интервью Харрис для расследования

Федеральной комиссии по связи США (FCC) будет передана полная стенограмма интервью бывшего вице-президента страны и кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис в рамках расследования по иску американского лидера Дональда Трампа, сообщил телеканал CBS 2 февраля.