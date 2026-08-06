Новый Toyota Hilux IX в России: личный опыт знакомства и неожиданные открытия

Когда я впервые увидел живьём девятый Hilux, честно говоря, испытал смешанные чувства. С одной стороны — вот он, легендарный «неубиваемый» пикап, который официально покинул наш рынок, но благодаря параллельному импорту снова красуется в автосалонах.