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proavto21

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Новый Toyota Hilux IX в России: личный опыт знакомства и неожиданные открытия

Новый Toyota Hilux IX в России: личный опыт знакомства и неожиданные открытия

Когда я впервые увидел живьём девятый Hilux, честно говоря, испытал смешанные чувства. С одной стороны — вот он, легендарный «неубиваемый» пикап, который официально покинул наш рынок, но благодаря параллельному импорту снова красуется в автосалонах.

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