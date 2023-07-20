Онотоле дело говорит о Исинбаевой

Zoia Goldshtab

Да хватит уже о мелочи гнили!Лучше бы и побольше бы о паркетных говорунах,которые тихо живут и икру жуют....зернистую и пузуны грею с губастыми любовниыами на солнышке.... А зятек некоего лица главрющего ещё и кураж выделывает оболтвс и дурак со своей половинкой влюблённой как кошка.....