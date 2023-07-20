Слова Исинбаевой – не что иное, как попытка откреститься от своей Родины. Но тогда не понятно, кого она будет представлять в МОК без России.
Онотоле дело говорит о Исинбаевой
Комментарии
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Zoia Goldshtab
Да хватит уже о мелочи гнили!Лучше бы и побольше бы о паркетных говорунах,которые тихо живут и икру жуют....зернистую и пузуны грею с губастыми любовниыами на солнышке.... А зятек некоего лица главрющего ещё и кураж выделывает оболтвс и дурак со своей половинкой влюблённой как кошка.....
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4 час.
саша дмитренко
патриотики возбудились)))да еще в совке ходили анекдоты про офицеров))))))))) цска
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1 час.
саша дмитренко
а кто этот Булка? хохол?
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1 час.
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