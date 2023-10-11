Дипломат Воронцов: Западу пора прекратить спекуляции об иранских дронах в России

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов назвал спекуляциями заявления Запада о якобы имеющихся поставках беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию и охарактеризовал все представленные доказательства как не заслуживающие доверия.