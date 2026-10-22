Эксперименты показали, что при сжатии свыше 222 гигапаскалей структура твёрдой воды становится менее симметричной, чем у ранее изученной фазы льда X Физики обнаружили экспериментальные признаки перехода льда в новую структурную фазу при давлении выше 222 гигапаскалей — примерно в 2,2 миллиона раз больше атмосферного давления на уровне моря.