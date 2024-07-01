С сегодняшнего дня в Омске на 10 рублей подорожал проезд в общественном транспорте. При оплате картой пассажирам придется платить 35 рублей, при расчете наличными - 40.
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С сегодняшнего дня в Омске на 10 рублей подорожал проезд в общественном транспорте. При оплате картой пассажирам придется платить 35 рублей, при расчете наличными - 40.