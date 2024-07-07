⚡️ Из клиник Москвы выписали еще пятерых человек, пострадавших от атаки ВСУ 23 июня «Из московских клиник выписаны еще 5 человек.
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⚡️ Из клиник Москвы выписали еще пятерых человек, пострадавших от атаки ВСУ 23 июня «Из московских клиник выписаны еще 5 человек.