Известный комментатор начал болеть за БК "Барнаул" и надел джерси команды

Комментатор команды "Взял мяч" Игорь Знаменский восторгается игрой барнаульцев Баскетбольная команда "Барнаул" продолжает принимать участие в Летней любительской лиге UBA в Москве, где заняла шестое место и попала в плей-офф.
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