В Подмосковье по подозрению в вымогательстве полицейские задержали администратора телеграм-канала

«Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий совместно со следователями ГСУ ГУ МВД России по Московской области задержали администратора телеграм-канала по подозрению в вымогательстве.
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