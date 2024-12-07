Машина повисла в воздухе: иномарка рухнула в подземный переход в Симферополе

Использованы материалы: Скриншот видео Автомобиль рухнул в подземный переход в Симферополе. По словам очевидцев, две иномарки столкнулись на перекрестке и одна из них, пробив легкое ограждение дороги, перескочила парапет перехода и упала на лестницу.