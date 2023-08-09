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«МЮ» по запросу тен Хага сделает на «Олд Траффорд» комнату отдыха для игроков. Моуринью и ван Галу отказывали в такой просьбе

«МЮ» по запросу тен Хага сделает на «Олд Траффорд» комнату отдыха для игроков. Моуринью и ван Галу отказывали в такой просьбе

Комнату на «Олд Траффорд» откроют к первому матчу «МЮ» в сезоне – против «Вулверхэмптона» в АПЛ в понедельник.

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