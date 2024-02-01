На 105-ом году скончался старейший житель Кубани Григорий Пухно

На 105-ом году скончался старейший житель Кубани Григорий ПухноНа 105-м году ушел из жизни старейший житель Красноармейского района и Кубани, ветеран Великой Отечественной войны и труда Пухно Григорий Иванович.
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