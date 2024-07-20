Во время Национальной астрономической встречи Королевского астрономического общества, которая проходила в Университете Халла в Великобритании с 14 по 19 июля 2024 года, было представлено исследование Бирмингемского университета, которое показало интересны

Исследователи Бирмингемского университета представили захватывающие новости о следующем солнечном цикле во время Национального астрономического собрания Королевского астрономического общества в Университете Халла, Великобритания, с 14 по 19 июля 2024 года.
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