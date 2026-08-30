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Президент Зимбабве рассказал о своей фермерской жизни с белорусскими тракторами

Президент Зимбабве рассказал о своей фермерской жизни с белорусскими тракторами

MIKE HUTCHINGS / POOL /EPA/TASS Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва 30 августа поделился секретами поддержания здоровья.

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