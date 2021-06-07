В Псковском соединении ВДВ прошли практические занятия по преодолению водной преграды на новейших боевых машинах десанта БМД-4 М и БТР-МДМ «Ракушка»

В Псковском соединении ВДВ прошли практические занятия по преодолению водной преграды на новейших боевых машинах десанта БМД-4 М и БТР-МДМ «Ракушка»

В качестве обучаемых были привлечены командиры частей и их заместители, механики-водители, наводчики операторы и командиры боевых машин.

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