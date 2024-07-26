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Обладатель Кубка Гагарина больше не будет считаться чемпионом России

Обладатель Кубка Гагарина больше не будет считаться чемпионом России

ФХР и КХЛ расторгнут соглашение, по которому лига получала статус национального первенства. Информационное агентство РИА «Новости» сообщает, что договор между ФХР и КХЛ о делегировании последней прав на проведение чемпионата России прекратит свое действие 1 августа этого года и не будет продлен.

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