Жена Намджуна прибыла в музей HYBE

В какие самые неловкие ситуации ты попадал? Будь уверен, что ты не одинок. Поклонникам популярной южнокорейской к-поп группы BTS есть, что рассказать! Каждый уважающий поклонник к-попа просто обязан посетить музей HYBE INSIGHT в Южной Кореи.