Popcaketv

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Жена Намджуна прибыла в музей HYBE

Жена Намджуна прибыла в музей HYBE

В какие самые неловкие ситуации ты попадал? Будь уверен, что ты не одинок. Поклонникам популярной южнокорейской к-поп группы BTS есть, что рассказать! Каждый уважающий поклонник к-попа просто обязан посетить музей HYBE INSIGHT в Южной Кореи.

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