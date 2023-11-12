Россиян предупредили о новой уловке мошенников на период сезона распродаж

На период сезона распродаж мошенники начали подделывать сайты онлайн-магазинов и заманивать туда потенциальных жертв огромными скидками, сообщил директор направления кибербезопасности EdgeЦентр Артем Избаенков .
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