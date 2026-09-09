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FiNE NEWS

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ПСЖ с участием Сафонова одержал победу над «Слованом» в первом туре Лиги чемпионов

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов французский клуб «Пари Сен-Жермен» одержал крупную победу над словацким «Слованом» со счётом 6:1.

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