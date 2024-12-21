В России сменился глава контрразведки. Но с убийством генерала это не связано

Политнавигатор Президент РФ Владимир Путин считает, что убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова является «тяжелейшим проколом» российских спецслужб.
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