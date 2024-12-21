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В России сменился глава контрразведки. Но с убийством генерала это не связано

В России сменился глава контрразведки. Но с убийством генерала это не связано

Политнавигатор Президент РФ Владимир Путин считает, что убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова является «тяжелейшим проколом» российских спецслужб.

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Комментарии
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Владимир Четвериков
Да успокойтесь! НИЧЕГО НЕ БУДЕТ. У нас же &quot;правовое государство&quot;, где всё идёт по праву наглосаксов!
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4 час.
Константин Самарин
Пока в Кремле и генштабе вольготно себя чувствует Пятая Колонна из оч-чень высоких чинов и званий, ничего не изменится.
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3 час.
Григорий Худенко
Новый &quot;по-новому&quot;?
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1 час.

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