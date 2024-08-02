Губернатор Московской области обсудил миграционную политику и безопасность с сотрудниками правоохранительных органов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел оперативное совещание с руководством правоохранительных органов региона, на котором обсуждались важные вопросы миграционной политики и регулирования в сфере торговли.
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