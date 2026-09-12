Как распознать уставшую почву на даче: пять сигналов, которые важнее анализа

Каждый сезон начинается с надежды, но иногда заканчивается одним и тем же разочарованием. Вроде бы и сорта выбраны удачные, и руки помнят каждую грядку, и погода не подводила — а урожай всё равно не радует.
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