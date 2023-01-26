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Рэшфорд – первый после Тевеса игрок «МЮ» с 5+ голами в сезоне Кубка лиги

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд забил победный гол в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Ноттингем Форест» (3:0).

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