🎯Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех выполнил контракт на поставку зенитных управляемых ракет 57Э6 для ЗРПК «Панцирь-С1» в соответствии с графиком 2024 года.
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🎯Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех выполнил контракт на поставку зенитных управляемых ракет 57Э6 для ЗРПК «Панцирь-С1» в соответствии с графиком 2024 года.