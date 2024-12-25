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Русское оружие

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🎯Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех выполнил контракт на поставку зенитных управляемых ракет 57Э6 для ЗРПК «Панцирь-С1» в соответствии с графиком 2024 года.

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