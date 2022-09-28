Аптеки по всей России фиксируют повышенный спрос на товары первой необходимости

Бизнес и финансы

pxhere.com Россияне начали массово скупать препараты и медицинские изделия первой необходимости. Повышенный спрос на данные товары связан с началом частичной мобилизации, сообщила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.