От личное мнение

525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alla
    Гадко всё это,  страдают ни в чем не повинные люди...Компания FinnAir ...
  • Тамара Фролова
    Вот пусть они и возьмутГигантские очеред...
  • Галина Назарова
    8 млн.  у слесаря?Петербургский сле...

Аптеки по всей России фиксируют повышенный спрос на товары первой необходимости

Аптеки по всей России фиксируют повышенный спрос на товары первой необходимости

pxhere.com Россияне начали массово скупать препараты и медицинские изделия первой необходимости. Повышенный спрос на данные товары связан с началом частичной мобилизации, сообщила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх