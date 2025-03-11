Овечкин высказался о погоне за рекордом Уэйна Грецки

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки будет лично следить за тем, как его рекорд может быть побит. Об этом и о дружбе с легендой хоккея 11 марта рассказал российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» в интервью «Спорт-Экспресс».