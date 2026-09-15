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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радулов об общении с судьями: «Психология. Это же тоже человек, можно не то чтобы прямо повлиять на него, но расположить к себе. Нарушишь правила – он чуть закроет глаза»

Нападающий « Локомотива »  Александр Радулов объяснил, почему общается с судьями. «Спорные судейские решения всегда присутствуют во всех видах спорта.

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