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Анонс экшена Monster Cuisine про владение сказочной таверной

Анонс экшена Monster Cuisine про владение сказочной таверной

Анонсирована игра «Monster Cuisine» от команды «Team Machiavelli». Издателем выступает «TARK».Проект представляет собой пиксельный симулятор таверны с охотой на мифических зверей.

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