В Крыму планируются отставки из-за дела Кабанова о хищениях

Чиновников администраций курортных городов, в том числе Евпатории и Феодосии, могут отправить в отставку в рамках расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, курировавшего федеральную целевую программу по развитию полуострова.
Чиновников администраций курортных городов, в том числе Евпатории и Феодосии, могут отправить в отставку в рамках расследования дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, курировавшего федеральную целевую программу по развитию полуострова.
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