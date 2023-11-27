Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

20 991 подписчик

Русский, докажи, что против Путина, заплати 3 тыс. евро и тогда прыгай-бегай-стреляй

Русский, докажи, что против Путина, заплати 3 тыс. евро и тогда прыгай-бегай-стреляй

С наших атлетов Бах и его компания требуют деньги за «проверку на лояльность» к МОК Дмитрий Светлов На фото: президент Международного олимпийского комитета Томас Бах (Фото: Michael Kappeler/dpa/TASS) «СП» часто рассказывает о ситуации с допуском наших спортсменов на международные соревнования, о тех издевательствах и унижениях (на их языке «критериях»), которым пытаются подвергнуть наших спортсменов представители МОК и близких к нему структур.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Серж Южанин
Ответить
42 мин.
Серж Южанин
Ответить
42 мин.
Серж Южанин
Ответить
42 мин.

Картина дня

наверх