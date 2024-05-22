Восточный лекарь: «Немедленно приложите к этому месту кусочек льда…»

Невероятное улучшение физического самочувствия тебе подарит всего лишь одна процедура. На это место нужно поставить кусочек льда, и случится чудо… Пройдет головная боль, активизируется весь организм, тебя наполнит невиданная бодрость.
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