Президент Туниса отверг новые обвинения в перевороте

В Тунисе продолжается политический кризис. Президент Каис Саид, который месяц назад перевел страну фактически на «ручное управление», во вторник продлил приостановку работы парламента до дальнейшего уведомления и вскоре намерен обратиться к нации.
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