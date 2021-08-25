Мировое обозрение

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Президент Туниса отверг новые обвинения в перевороте

Президент Туниса отверг новые обвинения в перевороте

В Тунисе продолжается политический кризис. Президент Каис Саид, который месяц назад перевел страну фактически на «ручное управление», во вторник продлил приостановку работы парламента до дальнейшего уведомления и вскоре намерен обратиться к нации.

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