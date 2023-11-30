Ужель та самая Татьяна?

В Сети появился трейлер фильма, снятого по знаменитому пушкинскому роману «Евгений Онегин». Постановку осуществил Сарик Андреасян, чье кипучее творчество давно стало символом творческой невзыскательности и художественной серости.
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