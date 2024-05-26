Комедия «Анора» с актерами из России получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах Фото: REUTERS. Американская комедия «Анора» с Марком Эйдельштейном, Юрием Борисовым, Алексеем Серебряковым и Дарьей Екамасовой получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.
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