Комедия «Анора» с актерами из России получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах Фото: REUTERS. Американская комедия «Анора» с Марком Эйдельштейном, Юрием Борисовым, Алексеем Серебряковым и Дарьей Екамасовой получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.