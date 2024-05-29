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В доме Алексея Воробьева заметили американский флаг

В доме Алексея Воробьева заметили американский флаг

Популярный певец Алексей Воробьев, проживающий в настоящее время в Лос-Анджелесе, разместил видео в соцсети, на котором играет со своим питомцем – корги по имени Моцарт.

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