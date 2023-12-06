За 11 месяцев на кадастровый учет в столице поставлено 270 многоквартирных домов

В январе-ноябре 2023 года Управлением Росреестра по Москве в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о постановке на кадастровый учет 270 многоквартирных домов, сообщила пресс-служба Управления Росреестра.
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