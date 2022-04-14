Замгенсека Ассоциации фермеров ФРГ Удо Хеммерлинг спрогнозировал нехватку мяса в Германии

Жители Германии могут столкнуться с проблемами с доступностью мясной продукции. Произойти это может уже в ближайшие месяцы, предупредил заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров ФРГ Удо Хеммерлинг в интервью журналу Der Spiegel.