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Замгенсека Ассоциации фермеров ФРГ Удо Хеммерлинг спрогнозировал нехватку мяса в Германии

Замгенсека Ассоциации фермеров ФРГ Удо Хеммерлинг спрогнозировал нехватку мяса в Германии

Жители Германии могут столкнуться с проблемами с доступностью мясной продукции. Произойти это может уже в ближайшие месяцы, предупредил заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров ФРГ Удо Хеммерлинг в интервью журналу Der Spiegel.

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