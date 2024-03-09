Эпидемиолог Ван Хэшэн предупредил о росте рисков распространения «болезни Х»

Глава Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний Китая Ван Хэшэн предупредил, что риски глобального распространения нового потенциально неизвестного заболевания — «болезни Х» — возрастают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии