Советы для метеочувствительных: когда ожидать геомагнитные штормы в сентябре и как защититься от их влияния АнастасияВ сентябре 2023 года наша планета столкнулась с одним из самых значительных и загадочных природных явлений ― геомагнитным штормом.
Советы для метеочувствительных: когда ожидать геомагнитные штормы в сентябре и как защититься от их влияния АнастасияВ сентябре 2023 года наша планета столкнулась с одним из самых значительных и загадочных природных явлений ― геомагнитным штормом.
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