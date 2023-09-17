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Советы для метеочувствительных: когда ожидать геомагнитные штормы в сентябре и как защититься от их влияния

Советы для метеочувствительных: когда ожидать геомагнитные штормы в сентябре и как защититься от их влияния

Советы для метеочувствительных: когда ожидать геомагнитные штормы в сентябре и как защититься от их влияния АнастасияВ сентябре 2023 года наша планета столкнулась с одним из самых значительных и загадочных природных явлений ― геомагнитным штормом.

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