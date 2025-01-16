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Байден предложил лишить президентов США иммунитета от наказания

Байден предложил лишить президентов США иммунитета от наказания

Президент США Джо Байден сообщил о необходимости внесения поправок в американскую Конституцию для устранения иммунитета президента от ответственности за преступления, совершенные в ходе исполнения полномочий.

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