Евросоюз исчерпал идеи для новых санкций против России

Политика как она есть

Власти ЕС исчерпали запас идей относительно новых пунктов, которые они могут включить в 21-й антироссийский пакет санкций, так как эти меры ущемляют интересы государств сообщества, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.