Евросоюз исчерпал идеи для новых санкций против России

Власти ЕС исчерпали запас идей относительно новых пунктов, которые они могут включить в 21-й антироссийский пакет санкций, так как эти меры ущемляют интересы государств сообщества, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.
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