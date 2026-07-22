Политика как он...
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Политика как она есть

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Евросоюз исчерпал идеи для новых санкций против России

Евросоюз исчерпал идеи для новых санкций против России

Власти ЕС исчерпали запас идей относительно новых пунктов, которые они могут включить в 21-й антироссийский пакет санкций, так как эти меры ущемляют интересы государств сообщества, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

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