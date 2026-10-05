В Армении сеть «СИТИ» уличили в продаже табака без документов

Инспекционный орган по контролю рынка Армении обнаружил в трёх супермаркетах «СИТИ» — двух в Ереване и одном в Араратской области — продажу табачных изделий без предусмотренных законом документов и в открытом виде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Для русских приду...
- "На виселицу их!"...
- Вместо криков "бр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым